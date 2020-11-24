Лабрадоры Айрон и Дидилия помогли сотрудникам таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области найти спрятанные сигареты. Они действовали на разных пунктах пропуска.
Как сообщает 24 ноября пресс-служба Псковской таможни, Айрон на железнодорожном таможенном посту «Скангали» «обозначил своим поведением» табачную продукцию в одном из вагонов поезда, следовавшего в Литву. После этого сотрудники извлекли из технологической полости боковой вертикальной стойки вагона 10 пачек сигарет с акцизными марками Украины.
Дидилия работала в Бурачках. Она среагировала на грузовик, следовавший в Латвию. Машину отправили на инспекционно-досмотровый комплекс для сканирования. Снимки подтвердили «наличие в технологических полостях кабины посторонних вложений» — там оказалось 500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.
В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях, табачная продукция изъята.
«В Псковской таможне из 16 служебных собак 8 обучено на поиск табачных изделий, — рассказал начальник кинологического отдела Тимур Ханнанов. — Служебные собаки — это эффективный инструмент в пресечении противоправных действий. Только в ноябре этого года специалисты-кинологи со своими подопечными оказали содействие в выявлении на железнодорожном и автомобильном транспорте 2471 блока сигарет, сокрытых от таможенного контроля».