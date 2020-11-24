Отсутствие зарплаты водитель топливозаправщика в Петербурге компенсировал соляркой на 650 тысяч рублей

Как сообщает 24 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый работал водителем топливозаправщика отдела автотранспорта в ООО «Вектор Парк», предоставляющем в аренду строительную технику, и имел доступ к принадлежащим компании нефтепродуктам, неся за них материальную ответственность. На Глухоозерной улице, 11, он заправлял цистерну МАНа дизтопливом, а затем сливал его в стационарную цистерну в Петро-Славянке, на Софийской улице. С 10 августа 2018 года по 13 марта 2019 года он слил так около 16 825 литров солярки. Из расчета 38,8 рубля за литр ущерб компании составил 652 834,44 рубля.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что похищал топливо из-за того, что работодатель долго не выплачивал ему зарплату. MAN был условно закреплен только за ним, а дизель, который он развозил, предназначался для заправки техники «Вектор Парка», работавшей на дорожных объектах. Поскольку калибровку цистерны компания не делала, по документам у находчивого водителя все сходилось, но по факту оставалось немного топлива. Мужчина ставил автомобиль под углом, чтобы солярка сливалась в канистру, а потом отвозил накопленное топливо к стационарной цистерне на стоянке для большегрузов за территорией АЗС «БР». О ней он узнал в начале января от кого-то из коллег.

Для продажи топливо он разливал в 20-литровые пластиковые канистры, которые и отвозил к цистерне — обычно от 3 до 5 за раз. Деньги ему перечисляли на банковскую карту, кто — не знает. По словам подсудимого, он оставил заправщикам номер своего мобильного, к которому была привязана карта. Согласно банковской выписке, за несколько месяцев 2018 года, продавая солярку по 28 рублей за литр, он «заработал» 237 400 рублей, а в 2019 году (уже по 34 рубля за литр) — 283 800 рублей.