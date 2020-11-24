Родителей хотят избавить от сбора справок для пособий

Минэкономразвития разработало законопроект, который разрешает родителям при рождении ребёнка не собирать справки для получения пособий по уходу за ним и единовременной выплаты.

Как пишут 24 ноября «Известия», в министерстве считают, что проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны делать местные органы власти. Кроме того, продолжается курс по проведению административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти. Поэтому министерство разработало поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», указывающие, что граждане при обращении за денежной выплатой будут предоставлять информацию, а власти самостоятельно её проверять. Предусмотрена «проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, проживающих совместно с ребёнком, и о степени их родства посредством запроса сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД РФ, а также в органах записи актов гражданского состояния в части проверки сведений о родстве указанных лиц».