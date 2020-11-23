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«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом Netflix и привёл к взлёту шахматных запросов в Google

Мини-сериал «Ход королевы» на Netflix показал лучший старт в своей категории за всю историю сервиса. Об этом 23 ноября сообщили представители Netflix. За первые 28 дней проект посмотрели с 62 миллионов аккаунтов.

В ежедневную подборку «топ-10» на платформе «Ход королевы» попал в 92 странах и в 63 из них занял первую строчку. Также после выхода сериала 23 октября количество Google-запросов о том, как играть в шахматы, достигло своего девятилетнего пика.

Главную роль в сериале исполнила актриса Аня Тейлор-Джой. Её героиня — талантливая шахматистка, которая выросла в сиротском приюте. Вместе с кинокритиком и шахматистом Максимом Андреевым «Фонтанка» подробно разбирала сериал-сенсацию, консультантам на съёмках которого выступал Гарри Каспаров.

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Комментарии (2)

bluxer
Очередная слащавая и неправдоподобная феминистская сказка, скорее всего.
Djnyana
К своему стыду, ни разу не смотрел, но.. обязуюсь и обещаю посмотреть, тут важно понимать что, Шахматисты - тоже люди, причём - удивительные! ) Бокс, футбол, баскетбол, даже.. - Волейбол, - всё там понятно - безупречная работа Тела (Гимнастика - не в счёт, ибо - не игровая)), Лёгкая Атлетика.. - на то и названа Она - лёгкой! Вряд ли кто-то сможет отрицать, что Шахматы - прекрасны! ) И в то же время, Шахматы - отвратительны, по одной простой причине, - развивая Интеллект, они поглощают человека настолько, что все остальные Центры человека - блокируются, а уж поскольку Детский Спорт, как выгодное вложение, некто в России считает прибыльным, мне недоговорить, для этой темы я уже пьяный! )
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