«Ход королевы» стал самым популярным мини-сериалом Netflix и привёл к взлёту шахматных запросов в Google

Мини-сериал «Ход королевы» на Netflix показал лучший старт в своей категории за всю историю сервиса. Об этом 23 ноября сообщили представители Netflix. За первые 28 дней проект посмотрели с 62 миллионов аккаунтов.



В ежедневную подборку «топ-10» на платформе «Ход королевы» попал в 92 странах и в 63 из них занял первую строчку. Также после выхода сериала 23 октября количество Google-запросов о том, как играть в шахматы, достигло своего девятилетнего пика.



Главную роль в сериале исполнила актриса Аня Тейлор-Джой. Её героиня — талантливая шахматистка, которая выросла в сиротском приюте. Вместе с кинокритиком и шахматистом Максимом Андреевым «Фонтанка» подробно разбирала сериал-сенсацию, консультантам на съёмках которого выступал Гарри Каспаров.

