На входе в новое общественное пространство на берегу Охты петербуржцев встретил замок. Попасть туда пока смог только Беглов

Петербуржцы пожаловались на невозможность попасть в новое общественное пространство, которое ранее представляли губернатору города Александру Беглову. Оказалось, что работы на его территории только предстоит завершить.



О сложившейся ситуации один из местных жителей рассказал в группе «Моя Малая Охта» во «ВКонтакте». Он пожаловался, что после визита градоначальника огороженная забором территория оказалась недоступна для простых горожан — на входе висел замок.



Речь идет об общественном пространстве на набережной реки Охты, которое примыкает к жилому комплексу Magnifika. Благоустройством участка занималась компания Bonava. На официальном сайте шведского девелопера сказано, почти двести метров береговой линии облагородили в рамках первого этапа, его итоги и подвели совместно с Бегловым. А впереди еще, как минимум, второй.

