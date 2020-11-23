На входе в новое общественное пространство на берегу Охты петербуржцев встретил замок. Попасть туда пока смог только Беглов

Петербуржцы пожаловались на невозможность попасть в новое общественное пространство, которое ранее представляли губернатору города Александру Беглову. Оказалось, что работы на его территории только предстоит завершить.
О сложившейся ситуации один из местных жителей рассказал в группе «Моя Малая Охта» во «ВКонтакте». Он пожаловался, что после визита градоначальника огороженная забором территория оказалась недоступна для простых горожан — на входе висел замок.
Речь идет об общественном пространстве на набережной реки Охты, которое примыкает к жилому комплексу Magnifika. Благоустройством участка занималась компания Bonava. На официальном сайте шведского девелопера сказано, почти двести метров береговой линии облагородили в рамках первого этапа, его итоги и подвели совместно с Бегловым. А впереди еще, как минимум, второй.
«После завершения строительства жилого комплекса Magnifika набережная будет передана Санкт-Петербургу и открыта для доступа всех горожан. Ее общая длина составит 300 метров», — также говорится в сообщении Bonava. Общая стоимость проекта, согласно данным компании, оценивается в 100 миллионов рублей.
Как объяснили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, недавний осмотр общественного пространства на берегу Охты, не предполагал его последующего открытия для всех желающих, так как это только первый этап работ. Там рассказали, что пространство станет доступно для горожан по завершению всего проекта. Ориентировочно — в следующем году. Однако за подробностями посоветовали все-таки обратиться в Bonava. Получить оперативный комментарий по ситуации от представителей шведского девелопера не вышло.