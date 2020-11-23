В Петербурге могут начать производить вакцину от коронавируса в I квартале 2021 года

Производство вакцины против коронавируса в Петербурге может начаться в I квартале 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 23 ноября сообщил председатель правления некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант.



«Я очень надеюсь, что до конца этого квартала, то есть, до конца этого года выпуск промышленных серий будет налажен, – заявил эксперт. – Думаю, что уже с I квартала 2021 года в Санкт-Петербурге будет налажено достаточное производство вакцин, по крайней мере для того, чтобы обеспечить так называемые группы риска, медицинские учреждения, и после этого вакцина уже, соответственно, может поступать в розничную сеть».