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В Петербурге могут начать производить вакцину от коронавируса в I квартале 2021 года

Производство вакцины против коронавируса в Петербурге может начаться в I квартале 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 23 ноября сообщил председатель правления некоммерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант.

«Я очень надеюсь, что до конца этого квартала, то есть, до конца этого года выпуск промышленных серий будет налажен, – заявил эксперт. – Думаю, что уже с I квартала 2021 года в Санкт-Петербурге будет налажено достаточное производство вакцин, по крайней мере для того, чтобы обеспечить так называемые группы риска, медицинские учреждения, и после этого вакцина уже, соответственно, может поступать в розничную сеть».

Договорённости по производству вакцины есть с двумя компаниями: «Биокад» и «Фармасинтез-Норд», отметил Голант.

Напомним, входящий в состав иркутской компании «Фармасинтез» петербургский завод «Фармасинтез-Норд» 3 ноября подписал соглашение с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи о передаче технологической документации для производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

В сентябре стало известно, что к выпуску вакцины «Спутник V» подключится компания «Биокад».

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Комментарии (9)

spb7771250
Население, как тебе такое вот это все? Помнишь, в конце весны и начале лета тебе рассказывали, что короновирус победили, что вакцина первая в мире есть уже... Расскажи, население, что ты по этому поводу думаешь...
W Bons
знаю я одного производителя вакцины , вакцина на любой вкус , вполне приличная тара , потребители вакцины голосуют рублем , отзывы хорошие , испытания проведены , сырьё от надёжных поставщиков , имеются постоянные клиенты , возможно привыкание , большие дозы вакцины приводят к эйфории , смешивание вакцин приводит к ершу и похмелью , вот такой у меня вопрос : вакцине нужна акцизная марка и ограничения по возрасту ?
Aлекс67
Уже полгода один трёп.
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