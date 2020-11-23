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При взрыве мины в Карабахе пострадал российский офицер и четверо местных спасателей. Азербайджанский военный погиб

Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе. Об этом 23 ноября сообщили в Минобороны РФ, передают РИА Новости.

«Раненный при взрыве в Карабахе российский военный доставлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет», — уточнили в ведомстве. Там также рассказали, что травмы получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха, а азербайджанский военный погиб.

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Комментарии (2)

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...... явно тела погибших были заминированы аз стороной, ибо если бы это сделала армянская, то при зачистке и мародёрстве погибших аз сторона подорвалась бы раньше ... или это дело рук уже турецких специалистов.
264027641
Думаю, Карабах в некотором смысле принял эстафету у Афганистана и Чечни. У Сирии толком не получилось, а Карабах сможет, верю в него!
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