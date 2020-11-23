Мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу хотят открыть ко Дню города. Но нужны средства

Организаторы установки мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу планируют успеть завершить эту работу ко Дню города. Об этом рассказал «Фонтанке» один из инициаторов установки — основатель Первого национального музея рок-музыки на Пушкинской, 10, музыкант Владимир Рекшан. Он уточнил, что для того, чтобы событие состоялось, инициаторы этого события были вынуждены объявить сбор средств на последний этап согласований.



Как «Фонтанка» писала ранее, уже почти год назад прошел конкурс, был выбран победитель проекта, 11 апреля 2019 года прошло заседание Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга, на котором было принято решение увековечить память рок-клуба на фасаде здания на улице Рубинштейна, где он размещался. Найдены и спонсоры на часть оставшихся работ.

