«Максимальная заболеваемость преимущественно у работающих». Роспотребнадзор просит сделать обязательными рекомендации бизнесу по COVID-19

Роспотребнадзор хочет сделать обязательными для исполнения свои рекомендации для работы бизнеса во время пандемии.
«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста <...> и преимущественно работающих. Весной этого года мы подготовили порядка 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики. <...> Хотела бы попросить, чтобы методические рекомендации стали требованием для обязательного исполнения», — заявила 23 ноября Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По ее словам, проверки показывают, что сейчас рекомендации ведомства не всегда исполняются. Попова уверена, что ее предложение «крайне актуально».
С начала пандемии в России выявили уже 2 114 502 случая COVID-19