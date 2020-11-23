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«Максимальная заболеваемость преимущественно у работающих». Роспотребнадзор просит сделать обязательными рекомендации бизнесу по COVID-19

Роспотребнадзор хочет сделать обязательными для исполнения свои рекомендации для работы бизнеса во время пандемии.

«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста <...> и преимущественно работающих. Весной этого года мы подготовили порядка 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики. <...> Хотела бы попросить, чтобы методические рекомендации стали требованием для обязательного исполнения», — заявила 23 ноября Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, проверки показывают, что сейчас рекомендации ведомства не всегда исполняются. Попова уверена, что ее предложение «крайне актуально».

С начала пандемии в России выявили уже 2 114 502 случая COVID-19

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Комментарии (6)

Чёрт Опасный
40? Почему так мало?
Даёшь 440!
OldObyvatel
Анекдот в тему:
- Изя, я знаю народное средство от вируса!!
- И шо это?
- Лимон!!!
- И кто тебе это сказал?
- Врач. Я его про лимон спросил, а он мне в ответ: "Засуньте тот лимон себе в задницу!"
262847481
Она сама пусть попробует реализовать свои рекомендации в полном объёме. Любой компании тогда проще закрыться.
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