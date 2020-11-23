ДТП произошло 19 марта около 19:10 на пересечении проспекта Наставников с проспектом Ударников. Как сообщает 23 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя автомобилем Lifan Solano, двигался по Наставников от Ириновского проспекта в сторону проспекта Энтузиастов со скоростью около 86,6 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Ехал он в левой полосе, с которой на перекрестке с Ударников можно либо повернуть налево, либо развернуться.

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Красногвардейском районе в марте 2020 года. Торопливый водитель насмерть сбил на перекрестке такого же пешехода.

Когда автомобилист подъезжал к перекрестку, стрелка «налево» на светофоре горела красным, однако он не остановился, а, не снижая скорости, решил проехать перекресток прямо. В этот момент проспект Наставников от угла дома 40, корпус 1, по пешеходному переходу пересекал 71-летний пешеход, хотя ему горел красный. Пенсионер попал прямо под колеса «Лифана», и от полученных травм скончался на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина свою вину полностью признал, принес потерпевшим извинения и возместил материальный ущерб: одной — полностью, второй — частично.

Красногвардейский районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и лишению прав на 2,5 года. Также суд взыскал с него компенсацию материального ущерба одной из потерпевших в размере 701 548,75 рубля и морального вреда: по 300 000 рублей в пользу двоих и 500 000 рублей — еще одной.