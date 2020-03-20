За сутки в Петербурге встретились два автобуса, два грузовика и погиб пешеход. В Пикалево «Патриот» приехал в дом

Общее количество дорожных аварий в Петербурге и Ленинградской области за 19 марта в целом соответствует средней суточной картине — 420 ДТП на оба региона. Помимо наездов на пешеходов, в том числе со смертельным исходом, день отметился и несколькими необычными авариями.

Как сообщает 20 марта Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за четверг произошло 356 ДТП, из которых с пострадавшими были 8. Семь человек получили травмы, среди них один ребенок. Один человек погиб, причем, как и днем ранее, это пешеход.

В начале восьмого часа вечера на пересечении проспектов Ударников и Наставников автомобиль Lifan сбил пожилого мужчину. Как стало известно «Фонтанке», 71-летний петербуржец переходил дорогу по регулируемой «зебре» на красный свет. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых умер на месте.

Несмотря на середину марта, некоторые петербуржцы уже открыли велосезон и даже сезон велосипедных ДТП. В девятом часу утра 38-летняя женщина на Opel Mokka сбила 61-летнего велосипедиста, который ехал по велодорожке на улице Руставели. Мужчина получил тяжелые травмы.

Около 19 часов на перекрестке улицы Руставели с проспектом Просвещения столкнулись два автобуса: рейсовый и туристический. По информации отдела пропаганды УГИБДД, 57-летний водитель автобуса МАЗ 121-го маршрута при повороте налево не пропустил ехавший во встречном направлении автобус «Ютонг» без пассажиров. В результате 54-летняя кондуктор МАЗа получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу. Водитель того же автобуса был в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказался.

А за полчаса до этого на Парашютной улице 41-летний мужчина на грузовике Scania врезался в припаркованный КАМАЗ. По информации ГИБДД, припаркован грузовик был без нарушений, водителя в кабине в момент ДТП не было. Водитель «Скании» же получил тяжелые травмы. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов. По записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», можно предположить, что мужчина на «Скании» не заметил стоящий КАМАЗ из-за светившего в глаза солнца.

В Ленобласти за 19 марта зафиксировали 64 дорожные аварии. Из них в шести случаях были пострадавшие. Травмы получили 9 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было.

Как стало известно «Фонтанке», в 18:12 у дома 3 по улице Щурова в Отрадном автомобиль сбил ребенка. 9-летняя девочка выбежала на проезжую часть из-за дома вне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Вечером четверга в Бокситогорском районе Ленобласти мужчина на внедорожнике врезался в дом. Как стало известно «Фонтанке», в 21:40 в полицию поступило сообщение о том, что на Спрямленном шоссе в Пикалево пьяный мужчина лет 60 на вид на автомобиле «УАЗ Патриот» въехал в дом, в результате чего у водителя вылетел сустав.