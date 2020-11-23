Вузы Петербурга на «Фонтанке» выясняют, кто достоин называться лучшим

На специальном сайте Премии идет голосование за лучшие компании, учреждения и проекты города. Только от мнения горожан зависит, кто получит награду.

Почти каждый петербуржец так или иначе связан с одним из городских институтов или университетов. Либо он сам учился там, либо его дети ходят на лекции или выбирают, куда пойти после школы. Из нескольких десятков отличных заведений, которыми славится Петербург, на этапе отбора горожане своими голосами выбрали топ-10. Именно они сейчас и претендуют на звание лучшего.