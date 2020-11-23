Вузы Петербурга на «Фонтанке» выясняют, кто достоин называться лучшим

На специальном сайте Премии идет голосование за лучшие компании, учреждения и проекты города. Только от мнения горожан зависит, кто получит награду.
Почти каждый петербуржец так или иначе связан с одним из городских институтов или университетов. Либо он сам учился там, либо его дети ходят на лекции или выбирают, куда пойти после школы. Из нескольких десятков отличных заведений, которыми славится Петербург, на этапе отбора горожане своими голосами выбрали топ-10. Именно они сейчас и претендуют на звание лучшего.
Кроме общепризнанных и известных далеко за пределами Петербурга и даже России СПбГУ, ИТМО и Политехнического университета, в списке лучших — Алферовский университет, Высшая школа экономики, РАНХиГС и Европейский университет. Кроме того, петербуржцы выдвинули в финал специализированные вузы — Институт кино и телевидения, РГУ
Директор по внешним связям Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерина Воробей: «В первую очередь мы занимаемся научно-исследовательской работой, и для нас очень важно качество образования, которое мы даем нашим студентам, и признание научным сообществом уровня работ, которые ведет университет. Но, безусловно, для нас важно и признание нас городским сообществом, так что оценка читателей «Фонтанки» тоже очень почетна. Такая обратная связь дает нам силы работать дальше: мы понимаем, что делаем важную работу, которая нужна, и это стимулирует нас становиться лучше».
Директор по внешним связям Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерина Воробей
Проголосовать за финалистов номинации «Вузы» и в десяти других номинациях можно ЗДЕСЬ только до 30 ноября. После этого прием голосов остановится, начнется подведение итогов.