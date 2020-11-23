Биржевой трейдер из Петербурга лишился «Лексуса» за 7 млн рублей, подаренного себе на день рождения

Биржевой трейдер из Петербурга потерял белый «Лексус» за 7 млн рублей. Машина была куплена 4 месяца назад, перед 36-летием владельца.



Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, заявление об угоне люксового авто легло на стол полиции накануне днём. Хозяин машины рассказал, что купил свой Lexus LX 570 в начале июля, а в ночь на 22-е ноября его угнали от дома № 51/1 по Богатырскому проспекту.



Видеонаблюдение на парковке отсутствует, автомобиль оборудован сигнализацией штатной и дополнительной, а вот система GPS была отключена. Машина объявлена в розыск, в полиции пока думают над возбуждением уголовного дела.

