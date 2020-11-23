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Шведская модель не сработала. Премьер королевства третий раз в истории обратился к гражданам — «Опасность только нарастает»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал сложную ситуацию с коронавирусом в стране. Левен стал третьим премьер-министром в истории Швеции, который выступил с национальным обращением.

«Здоровье и жизнь людей по-прежнему в опасности, и эта опасность только нарастает», — цитирует 23 ноября обращение Стефана Левена Bloomberg.

По его словам, «слишком многие» в Швеции пренебрегают рекомендациями. Он призвал каждого шведа «сделать больше» для борьбы с COVID-19. «Все, что вы хотели бы сделать, но в этом нет необходимости, — не проводите, отмените, отложите», — обратился к гражданам Левен.

Ранее глава кабинета министров пошел на беспрецедентный шаг и объявил о запрете публичных мероприятий с участием более 8 человек. Также с 20 ноября продажа алкоголя после 22:00 не разрешается.

С начала пандемии в Швеции выявили уже 208 тысяч заболевших COVID-19. Королевство стало одной из немногих европейских стран, которые не стали вводить ограничения в начале пандемии в надежде на формирование коллективного иммунитета. Это не помогло избежать второй волны. В ноябре в Швеции фиксировали более 6 тысяч заразившихся в сутки. Сейчас уровень смертности в стране выше, чем в других странах Северного региона.

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Комментарии (8)

261697121
Ну что, ковидиоты, что ещё скажете про эффективную шведскую модель? Про перемёрших стариков из домов престарелых отоврались, как теперь выкручиваться будете?
gencon
Легетимный премьер, избранный народом, может резать правду-матку, не боясь последствий, что у него ФСБ что нибудь отнимет и посадит. Наш бункерный уже заврался настолько, что блеф перерос в абсурдный фарс.
Ник Приносящий Счастье
Королевство в опасносте, нет времене на раскачку, будем работать, это был тяжёлый год
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