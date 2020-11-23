Шведская модель не сработала. Премьер королевства третий раз в истории обратился к гражданам — «Опасность только нарастает»

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал сложную ситуацию с коронавирусом в стране. Левен стал третьим премьер-министром в истории Швеции, который выступил с национальным обращением.
«Здоровье и жизнь людей по-прежнему в опасности, и эта опасность только нарастает», — цитирует 23 ноября обращение Стефана Левена Bloomberg.
По его словам, «слишком многие» в Швеции пренебрегают рекомендациями. Он призвал каждого шведа «сделать больше» для борьбы с COVID-19. «Все, что вы хотели бы сделать, но в этом нет необходимости, — не проводите, отмените, отложите», — обратился к гражданам Левен.
Ранее глава кабинета министров пошел на беспрецедентный шаг и объявил о запрете публичных мероприятий с участием более 8 человек. Также с 20 ноября продажа алкоголя после 22:00 не разрешается.
С начала пандемии в Швеции выявили уже 208 тысяч заболевших COVID-19. Королевство стало одной из немногих европейских стран, которые не стали вводить ограничения в начале пандемии в надежде на формирование коллективного иммунитета. Это не помогло избежать второй волны. В ноябре в Швеции фиксировали более 6 тысяч заразившихся в сутки. Сейчас уровень смертности в стране выше, чем в других странах Северного региона.