Петербуржец поступил в больницу с одним заболеванием, а умер от другого. В учреждении разводят руками

Петербуржец 57 лет скончался в Елизаветинской больнице. Госпитализировали его с одним заболеванием, в причинах смерти значится другое. Дело не в ошибочно поставленном диагнозе и даже не в коронавирусе.



Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, мужчина умер в больнице на Вавиловых накануне вечером. Днём ранее его госпитализировали с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (разновидностью аритмии). Однако смерть наступила от черепно-мозговой травмы после падения непосредственно в Елизаветинской.

