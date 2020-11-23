Петербуржец поступил в больницу с одним заболеванием, а умер от другого. В учреждении разводят руками

Петербуржец 57 лет скончался в Елизаветинской больнице. Госпитализировали его с одним заболеванием, в причинах смерти значится другое. Дело не в ошибочно поставленном диагнозе и даже не в коронавирусе.
Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, мужчина умер в больнице на Вавиловых накануне вечером. Днём ранее его госпитализировали с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (разновидностью аритмии). Однако смерть наступила от черепно-мозговой травмы после падения непосредственно в Елизаветинской.
В медицинском учреждении прокомментировали случившееся.
«У пациента было заболевание сердца, которое может сопровождаться потерей сознания. На догоспитальном этапе уже была потеря сознания. Находился на лечении в отделении кардиологии, пациенту с его диагнозом прописан постельный режим, однако он его не соблюдал. Случилась потеря сознания, пациент получил тяжелую травму головы, был прооперирован, но, к сожалению, скончался», — рассказали в Елизаветинской, добавив, что камер видеонаблюдения в отделениях нет.
По данным «Фонтанки», у петербуржца после падения наступил отёк мозга и кровоизлияние. Врач провёл трепанацию черепа, удалил гематому, однако пациент всё равно скончался в реанимации.