Петербург разогрел теплый циклон с Атлантики. Температура в городе на пять градусов выше климатической нормы

В Петербурге продолжает держаться нетипичная для конца ноября теплая погода, которую в город принес обширный циклон с Атлантики. В понедельник, 23 ноября, температурный фон окажется на 5-6° выше климатической нормы.



«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором обширного циклона, центр которого к вечеру выйдет на север Карелии», - сообщил в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В городе будет облачно, пройдут небольшие дожди.



Температура воздуха +5…+7°, по области +3…+8°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

