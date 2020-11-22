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Держите меня четверо. Водитель в Красном Селе уехал с места ДТП на трёх колёсах, оставив одно автобусу

Курьёзное ДТП в Красном Селе 22 ноября зафиксировали камеры видеонаблюдения. Они сняли и саму аварию, и то, что происходило потом.

Как сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте», в ДТП попали «Субару» и маршрутный автобус №301. Сначала очевидцам показалось, что у автобуса взорвалось колесо. Но при ближайшем рассмотрении фотографий и видео стало понятно: колесо не его.

«Водитель легковой автомашины Subaru вырулил на встречку проспекта Ленина из двора и ударился в автобус. Да так, что оторвал себе колесо, — объясняет паблик. — Стараясь скрыться с места происшествия, товарищ поехал на трёх колёсах, тыкаясь в поребрики, и какое-то время у него это получалось. Почти до улицы Нагорной, дальше трёхколёсная машина ехать отказалась».

Нарушителя удалось задержать очевидцам. Он казался нетрезвым. «На ногах стоял с трудом, был чрезвычайно агрессивным и лез в драку. Его пытались удержать четверо! — рассказывает «Коллапс». — Очевидцы звонили в 112 и просили побыстрее прислать полицию, так как опасаются за свою жизнь и здоровье». Наряд ППС, по словам горожане, приехал примерно через 40 минут и забрал бывшего водителя в полицейский участок, чтобы оттуда отправить на медосвидетельствование.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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