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Гидрометцентр пообещал аномально тёплую неделю, в том числе в Петербурге

Очень тёплая неделя ожидается в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, то есть и в Петербурге.

На Северо-Западе будет даже теплее, рассказал 22 ноября ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2–4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4–7 градусов», — сообщил он.

«Связано это [аномальное потепление] с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил метеоролог.

Сегодня в Петербурге тоже теплее обычного. Сейчас, по данным «Яндекса» на 20:20, в городе плюс 4 градуса. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 23 ноября температура воздуха в течение суток колеблется в пределах от минус 5 до плюс 2 градусов.

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Комментарии (5)

atf
Нормы пора бы уже пересмотреть. И будет не аномалия, а нормальная питерская погода.
ssr
Привет, уезжай быстрее, так уже 3 года...
USSR_forever
Щас "навангую": НГ будем встречать без снега.... Ах-ха-х... Грязевики, +5 за бортом и без корпоративов... Знал бы прикуп, уехал бы из страны в 2019-м...
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