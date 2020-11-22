Гидрометцентр пообещал аномально тёплую неделю, в том числе в Петербурге

Очень тёплая неделя ожидается в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, то есть и в Петербурге.

На Северо-Западе будет даже теплее, рассказал 22 ноября ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2–4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4–7 градусов», — сообщил он.

«Связано это [аномальное потепление] с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил метеоролог.