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Сады и парки в Петербурге открыты, штормовое предупреждение снято

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга после отмены штормового предупреждения вечером 22 сентября открыл сады и парки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Синоптики в воскресенье прогнозировали ветер порывами до 20 м/с, поэтому с утра закрыли Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Минувшей ночью «Мостотрест» отменял разводку мостов. 19 ноября непогода тоже «закрыла» сады и скверы.

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