В Петербурге из-за сильного ветра закрывают сады и скверы в центре города

Сады и скверы закрыли в центре Петербурга из-за непогоды днем 19 ноября. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, а в прибрежных районах — 22 м/с.
Для прогулок недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.
Петербуржцам и гостям города советуют быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения парков, садов и скверов. У Володарского моста уже не выдержал светофор.
Аномальную погоду (10–12 градусов в городе и 7–12 в области) региону обеспечивает тёплый сектор циклонического вихря. Он же принёс облака, небольшие дожди и ветер. Ночью в городе был побит суточный рекорд максимальной температуры.