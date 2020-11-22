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Смольный опять закрывает сады и скверы в ожидании сильного ветра

Штормовое предупреждение 22 ноября заставило комитет по благоустройству закрыть скверы и сады в центре Петербурга. МЧС напророчило порывы юго-западного ветра до 20 м/с.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как сообщает комблаг, до отмены штормового предупреждения для посетителей будут закрыты: Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.

Кроме того, чиновники рекомендуют петербуржцам и гостям города соблюдать осторожность, не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения парков. В Петербурге ожидаются сильный ветер и осадки.

Напомним, 19 ноября непогода тоже «закрыла» сады и скверы. Кроме того, в ночи на 20 и 22 ноября «Мостотрест» отменял разводку мостов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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