Смольный опять закрывает сады и скверы в ожидании сильного ветра

Штормовое предупреждение 22 ноября заставило комитет по благоустройству закрыть скверы и сады в центре Петербурга. МЧС напророчило порывы юго-западного ветра до 20 м/с.

Как сообщает комблаг, до отмены штормового предупреждения для посетителей будут закрыты: Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.

Кроме того, чиновники рекомендуют петербуржцам и гостям города соблюдать осторожность, не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения парков. В Петербурге ожидаются сильный ветер и осадки.