В Петербурге ожидаются осадки и сильный ветер, уровень воды в Неве снижается

В воскресенье, 22 ноября, в Петербурге будет ненастно, но очень тепло для конца ноября.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода облачная, днём с прояснениями, ночью прошёл снег, местами метель, днём возможен небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный с порывами до сильного. Воздух с ночных 0 — плюс 2 градусов прогреется до плюс 3–5. Обстановка на дорогах сложная. Атмосферное давление будет понижаться.
Напомним, в связи с усилением ветра и повышением уровня воды «Мостотрест» минувшей ночью отменил разводку мостов. Сейчас, согласно данным ординара Горного университета, уровень воды в Неве снижается. В 8:46 он составлял 108 см, а в 9:44 уже 95 см.
Сегодня по территории региона проходит атмосферный фронт, после чего за погоду Северной столицы будет отвечать тёплый сектор циклонического вихря, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
Сейчас в Санкт-Петербурге около 3 градусов тепла, а ощущаются они как минус 2, ветер слабый — 5 м/с, с порывами до 13,3 м/c, давление низкое: сегодня оно может стать самым низким за 35 лет — 747 мм рт. ст., что на 15 мм ниже, чем вчера, отмечает «Яндекс».
Похожую погоду Росгидромет обещает и в ближайшие два дня.