В Петербурге ожидаются осадки и сильный ветер, уровень воды в Неве снижается

В воскресенье, 22 ноября, в Петербурге будет ненастно, но очень тепло для конца ноября.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода облачная, днём с прояснениями, ночью прошёл снег, местами метель, днём возможен небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный с порывами до сильного. Воздух с ночных 0 — плюс 2 градусов прогреется до плюс 3–5. Обстановка на дорогах сложная. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, в связи с усилением ветра и повышением уровня воды «Мостотрест» минувшей ночью отменил разводку мостов. Сейчас, согласно данным ординара Горного университета, уровень воды в Неве снижается. В 8:46 он составлял 108 см, а в 9:44 уже 95 см.