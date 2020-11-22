В ночь на воскресенье в Петербурге отменили разводку мостов

В ночь на 22 ноября в Петербурге не будут разводить мосты. Это происходит уже во второй раз за трое суток.



Как сообщает «Мостотрест», решение принято в связи с ухудшением метеорологических условий: усилением южного и юго-западного ветра до 15–20м/с, а также повышением уровня воды до 140 см.



Напомним, в ночь на 20 ноября «Мостотрест» также отказался от разводки мостов, ожидая подъема уровня воды.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 ноября ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, местами метель.

