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МЧС предупреждает: на Петербург идёт метель

Петербург, 20 ноября. Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петербург, 20 ноября. Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Погода в Петербурге скоро испортится.

Как сообщает 21 ноября городское ГУ МЧС, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 ноября ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег, местами метель.

Сейчас Петербург находится в зоне небольшого промежуточного антициклона, в ближайшие два часа, по данным «Яндекса», осадков не ожидается. Но уже к вечеру до нас может дойти атмосферный фронт.

Сильный снег в Петербурге был вчера. Жители прибрежных районов сняли на видео приближение «снежной стены».

Петербург, 20 ноября. Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петербург, 20 ноября. Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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