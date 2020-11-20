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Петербург настигла снежная буря. Горожане делятся фото и видео из эпицентра белой мглы

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Снежная буря накрыла Петербург днем 20 ноября. Всего за полчаса город погрузился в белую мглу.

Фонтанка.ру

Фотографии с надвигающейся на город метелью стали поступать в редакцию «Фонтанки» около трех дня. Снимки в основном приходили от жителей северных районов.

Стремительная буря накрыла Петербург: кадры сделаны в 15:01 и в 15:03

Фото 1:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото 2:Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Однако спустя 15–20 минут буйство стихии уже можно было наблюдать и в центре Северной столицы. На одном из видео, которое прислали в издание, снежная буря полностью «стёрла» с Дворцовой площади Александровскую колонну.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Ранее в городском управлении МЧС предупреждали, что примерно к семи вечера порывы ветра могут усилиться до 27 метров в секунду. Петербуржцев попросили быть предельно внимательными и осторожными в такую погоду.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Okmita
Уже все закончилось.
Helena-Helena
День жестянщика два!
И день жестянщика возвращается...
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