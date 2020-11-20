Снежная буря накрыла Петербург днем 20 ноября. Всего за полчаса город погрузился в белую мглу.
Фонтанка.ру
Фотографии с надвигающейся на город метелью стали поступать в редакцию «Фонтанки» около трех дня. Снимки в основном приходили от жителей северных районов.
Однако спустя 15–20 минут буйство стихии уже можно было наблюдать и в центре Северной столицы. На одном из видео, которое прислали в издание, снежная буря полностью «стёрла» с Дворцовой площади Александровскую колонну.
Ранее в городском управлении МЧС предупреждали, что примерно к семи вечера порывы ветра могут усилиться до 27 метров в секунду. Петербуржцев попросили быть предельно внимательными и осторожными в такую погоду.