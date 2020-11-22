«Люди полностью съедали заказ, а затем угрожали заведению». Как петербургский ресторан работает во время эпидемии

Один из участников проекта «Покупай у своих» рассказал «Фонтанке» о клиентах, которые пользовались тяжелым положением ресторанов во время пандемии.
«Люди полностью съедали заказ, а затем угрожали заведению, что уничтожат рейтинг негативными отзывами на всех возможных ресурсах, если им не привезут новую еду бесплатно или не переведут деньги за заказ», — рассказывает Александр Ярошик, управляющий рестораном паназиатской кухни.
В качестве примера он поделился забавной историей. «Наш директор сам повёз заказ гостю из-за занятости курьеров. Его встретил мужчина. Наш директор очень щепетильный к своему бизнесу, поэтому максимально вежливо поблагодарил за заказ, пожелал приятного аппетита. Затем на рабочий телефон позвонила женщина и начала кричать, чтобы мы вернули деньги, так как курьер был совсем неадекватный, бросил сумку в ноги и нахамил, еда отвратительная, суп холодный (несмотря на то, что суп должен был быть холодным). Требовала вернуть денег в два раза больше, за моральный вред, причинённый заведением, иначе опустит рейтинг заведения «ниже плинтуса». Телефон взял директор и объяснил, что он был курьером, а факт передачи заказа фиксировался автомобильным видеорегистратором из машины с работающим двигателем. Женщина бросила трубку, негативных отзывов так и не появилось», — говорит Ярошик.
Хотя администрация ресторана до последнего момента не верила, что наступит локдаун, за полтора месяца до весеннего закрытия заведений общепита она стала готовиться к карантину.
«К тому моменту, как правительство Санкт-Петербурга объявило о тотальном закрытии заведений общественного питания, у нас уже была почва под ногами, мягкая, но всё же почва. Была прокачана доставка не только партнёров, но и своя доставка, своими курьерами через наш сайт. Стратегически точечно направлена реклама нашими специалистами. Постоянная связь с нашими постоянными гостями и полный набор дезинфицирующих средств для персонала», — делится Александр Ярошик.
По словам управляющего, во время самоизоляции заведение получило поддержку от арендодателя и постоянных гостей. «Аренда всегда весомый элемент в расходах заведения, поэтому уступки нашего арендодателя можно было считать маленькой победой в том, чтобы остаться на плаву. Меня удивляли рассказы других рестораторов, которым не пошли на встречу. Как так можно в такое время? Благодаря всем задействованным процессам уже летом мы были на уровне наших средних выручек, в минус не работали, — говорит управляющий. — Теперь мы готовы ко второй волне. Усилили рекламный фронт, наняли ещё одного грамотного специалиста по рекламе. Ввели много интересных предложений и акций. Креативим и генерируем новые подходы. Не планируем останавливаться на том, что есть, ведь у нас действительно потрясающая кухня, которую стоит попробовать всем».
Проект по поддержке малого бизнеса «Покупай у своих» приглашает петербургских предпринимателей бесплатно отметить свою организацию на карте проекта и рассказать читателям о своих товарах и услугах.