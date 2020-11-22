«Люди полностью съедали заказ, а затем угрожали заведению». Как петербургский ресторан работает во время эпидемии

Один из участников проекта «Покупай у своих» рассказал «Фонтанке» о клиентах, которые пользовались тяжелым положением ресторанов во время пандемии.

«Люди полностью съедали заказ, а затем угрожали заведению, что уничтожат рейтинг негативными отзывами на всех возможных ресурсах, если им не привезут новую еду бесплатно или не переведут деньги за заказ», — рассказывает Александр Ярошик, управляющий рестораном паназиатской кухни.

В качестве примера он поделился забавной историей. «Наш директор сам повёз заказ гостю из-за занятости курьеров. Его встретил мужчина. Наш директор очень щепетильный к своему бизнесу, поэтому максимально вежливо поблагодарил за заказ, пожелал приятного аппетита. Затем на рабочий телефон позвонила женщина и начала кричать, чтобы мы вернули деньги, так как курьер был совсем неадекватный, бросил сумку в ноги и нахамил, еда отвратительная, суп холодный (несмотря на то, что суп должен был быть холодным). Требовала вернуть денег в два раза больше, за моральный вред, причинённый заведением, иначе опустит рейтинг заведения «ниже плинтуса». Телефон взял директор и объяснил, что он был курьером, а факт передачи заказа фиксировался автомобильным видеорегистратором из машины с работающим двигателем. Женщина бросила трубку, негативных отзывов так и не появилось», — говорит Ярошик.