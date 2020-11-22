США вышли из Договора по открытому небу. В МИД внимательно отслеживают ситуацию

В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Россия планирует добиваться от других стран-участников «твердых гарантий» выполнения условий договора. В частности — возможности наблюдения всей их территории, а также «непередачи» материалов наблюдательных полетов другим государствам. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве считают, что предпосылки к выходу американцев из ДОН начались, когда российские полеты над США стали «обыденностью», и страна создала цифровую систему наблюдения и установила ее на самолеты открытого неба. «Такого ущемления своей «исключительности» американская сторона потерпеть не могла и начала создавать барьеры на пути выполнения договора», — считают в МИД.

Впоследствии Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий договора — это стало «предлогом» для принятия «контрмер», а после и для выхода из договора. Заявления США о возможном пересмотре своих решений, которые были озвучены в последние несколько месяцев, в МИД называют «игрой на публику». По оценкам ведомства, американцы пытаются ввести в заблуждение жителей и правительства европейских стран. «Американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории», — уточняют в МИД. В ведомстве инициативу называют «неприемлемой» и подчеркивают, что сейчас страна внимательно отслеживает и анализирует, насколько слова других участников соответствуют их делам. «Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — подчеркивают в министерстве. Ранее решение США прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что США так и не дали «вразумительных ответов» на вопросы России по их собственным многочисленным нарушениям договора. Например, о введении максимальной дальности полетов над территорией Гавайских островов, об ограничении для полетов над Алеутским архипелагом, а также о необоснованных лимитах по высоте полета для российских самолетов наблюдения и так далее.