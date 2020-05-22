Медведев обрушился с критикой на решение США выйти из Договора по открытому небу

По его словам, прекращение участия американцев в этом соглашении обставляется якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России. Подобная схема уже неоднократно использовалась ими как надуманный повод для выхода из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, в том числе договоров по противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности, отметил зампредседателя Совбеза.

«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — говорится в сообщении Медведева от 22 мая.

Решение США выйти из Договора по открытому небу прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он поделился мнением на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В любом случае чисто технические вопросы сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого фундаментального многостороннего соглашения. Собственно, никто не мешает американцам продолжить обсуждение имеющихся озабоченностей на профильной переговорной площадке — в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене», — считает Медведев.

Он указал, что США так и не дали вразумительных ответов на вопросы России по их собственным многочисленным нарушениям Договора. Например, о введении максимальной дальности полетов над территорией Гавайских островов, ограничения для полетов над Алеутским архипелагом, а также необоснованных лимитов по высоте полета российских самолетов наблюдения и так далее.

«По сути, в Вашингтоне посягнули на заложенные в Договоре и даже отраженные в самом его названии цели — обеспечение открытости, транспарентности и доверия в военной области», — подвел итог Медведев.

Глава СБ РФ выразил надежду, что краеугольные договоренности двух стран в сфере контроля над вооружениями не пострадают в пылу американской предвыборной борьбы.