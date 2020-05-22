НАТО срочно собирается обсуждать последствия выхода США из Договора по открытому небу
Североатлантический альянс на уровне послов 22 мая обсудит вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о выходе его страны из договора с Россией, сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник.
По словам дипломата, встреча, которая состоится сегодня днем, направлена на анализ последствий заявления Трампа.
Ранее президент США объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу через шесть месяцев. Трамп объяснил, что у него хорошие отношения с Россией, но он не намерен придерживаться этого соглашения.
Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания «холодной войны». Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.