НАТО срочно собирается обсуждать последствия выхода США из Договора по открытому небу

Североатлантический альянс на уровне послов 22 мая обсудит вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о выходе его страны из договора с Россией, сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник.

По словам дипломата, встреча, которая состоится сегодня днем, направлена на анализ последствий заявления Трампа.



Ранее президент США объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора по открытому небу через шесть месяцев. Трамп объяснил, что у него хорошие отношения с Россией, но он не намерен придерживаться этого соглашения.