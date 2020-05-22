После выхода США из договора по открытому небу в Вашингтоне анонсировали важные переговоры с Россией по вооружениям

США в скором времени проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. «У нас приближаются важные переговоры по контролю над вооружениями с российской стороной», — цитирует О'Брайена 22 мая РБК со ссылкой на Fox News. Накануне, 21 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. На вопрос, планирует ли Белый дом покинуть и договор СНВ-3, О'Брайен отметил, что не считает такой сценарий вероятным.

«Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, — это Маршалл Биллингсли. У нас есть люди из министерства энергетики и Минобороны, и Госдепартамента, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно», — сказал он. О'Брайен добавил, что и Россия, и США хотят «полноценного контроля над вооружениями». «Так что я осторожно оптимистичен по поводу того, что мы начнем продвигаться вперед по договору СНВ-3», — отметил он.

Трамп, ранее объявивший о выходе США из Договора по открытом небу, обвинил Россию в нарушениях пунктов соглашения, в рамках которого его участники имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщал Reuters. Позже о том, что Москва «годами грубо и постоянно нарушала договор», заявил госсекретарь США Майк Помпео. В частности, Россия отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом, отметил он.