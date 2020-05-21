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21.05.2020 20:07
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Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу. В ООН предрекли гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу.

Как 21 мая пишет Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома, официально выход состоится через шесть месяцев. Точные сроки зависят от условий договора.

Администрация Трампа взвешивала все «за» и «против» на протяжении нескольких месяцев и решила, что для страны выгоднее выйти из соглашения.

По данным The New York Times, официально США оповестит о своём решении Россию 22 мая.

Вашингтон высказывал недовольство тем, что Москва якобы неоднократно нарушала условия договора и не разрешала полёты над определенными территориями. Это послужило одной из причин разрыва соглашения.

В ООН, в свою очередь, выразили опасение, что завершение двусторонних договорённостей США может вызвать гонку вооружений.

Договор по открытому небу заключён в 1992 году, он разрешает странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и действиях друг друга.

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Комментарии (11)

Alex Hay
Трампа и пентагон сейчас больше полеты над Китаем интересуют, чем над РФ.
virtvid
Ну правильно, зачем ведущей мировой державе связывать себя обязательствами со страной третьего мира
Звездочёт
#Трампненаш
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