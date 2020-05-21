Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу. В ООН предрекли гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора по открытому небу.



Как 21 мая пишет Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома, официально выход состоится через шесть месяцев. Точные сроки зависят от условий договора.

Администрация Трампа взвешивала все «за» и «против» на протяжении нескольких месяцев и решила, что для страны выгоднее выйти из соглашения.

По данным The New York Times, официально США оповестит о своём решении Россию 22 мая.

Вашингтон высказывал недовольство тем, что Москва якобы неоднократно нарушала условия договора и не разрешала полёты над определенными территориями. Это послужило одной из причин разрыва соглашения.