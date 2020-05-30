Путин: России надо определиться с позицией по договору об открытом небе и СНВIII

В связи с выходом США из Договора об открытом небе (ДОН) президент России Владимир Путин вспомнил и о другом документе, который подписывали в качестве глав государств Обама и Медведев.



Об этом Путин упомянул на совещании с постоянными членами Совбеза ООН 30 мая. «Конечно, надо определить нашу позицию окончательную в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу», — сообщил президент и добавил, что в феврале 2021 года истекает срок другого договора, СНВIII (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). «Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать», — добавил президент.

