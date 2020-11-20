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Посмотрите, как обедает капуцин, имя которому выбирали петербуржцы

Умиляющее своей трогательностью видео опубликовал Ленинградский зоопарк 20 ноября. На кадрах можно с близкого расстояния рассмотреть малыша, имя которому подбирали больше трёхсот человек.

Очаровательное семейство капуцинов за обедом зверинец показывает в своём инстаграм. Семейство вышло почти итальянским: детёныша Рикарды и Веты назвали Джованни. Это имя больше всего приглянулось сотрудникам из 313 вариантов, которые меньше чем за десять дней успели предложить петербуржцы.

Джованни на следующей неделе исполнится четыре месяца. В отличие от двух первых месяцев жизни, когда он почти не отлипал от мамы, маленький капуцин теперь стал любопытен и непоседлив: удержать его послеобеденным грумингом родителям удается не всегда.

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