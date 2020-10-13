Ленинградский зоопарк 13 октября объявил конкурс на лучшее имя для маленького бурого капуцина.
Как сообщается в паблике зверинца «ВКонтакте», детёныш родился у пары капуцинов Рикардо и Веты 29 июля, но два месяца практически не отлипал от мамы, поэтому сотрудники даже не могли определить его пол. А несколько дней назад он начал делать самостоятельные шаги по вольеру, и выяснилось, что это самец. Настало время дать ему имя.
В конкурсе может принять участие любой желающий. Для этого надо посетить зоопарк до 21 октября и опустить записку со своим вариантом имени и контактными данными (чтобы было известно, кому вручать подарок) в ящик, установленный рядом с вольером.
«Наиболее подходящий вариант выберут сотрудники зоопарка. Мы бы хотели, чтобы имя детеныша гармонично сочеталось с именами всех членов семьи – Рикардо, Бланки, Веты и Франчески», - отмечается в сообщении.