FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 22:51
1
Печать

Учтите Рикардо. В Петербурге ищут имя для бурого капуцина

Ленинградский зоопарк 13 октября объявил конкурс на лучшее имя для маленького бурого капуцина.

Как сообщается в паблике зверинца «ВКонтакте», детёныш родился у пары капуцинов Рикардо и Веты 29 июля, но два месяца практически не отлипал от мамы, поэтому сотрудники даже не могли определить его пол. А несколько дней назад он начал делать самостоятельные шаги по вольеру, и выяснилось, что это самец. Настало время дать ему имя.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Для этого надо посетить зоопарк до 21 октября и опустить записку со своим вариантом имени и контактными данными (чтобы было известно, кому вручать подарок) в ящик, установленный рядом с вольером.

«Наиболее подходящий вариант выберут сотрудники зоопарка. Мы бы хотели, чтобы имя детеныша гармонично сочеталось с именами всех членов семьи – Рикардо, Бланки, Веты и Франчески», - отмечается в сообщении.

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Это гастарбайтер..Кабуржон какой нибудь или Нимиржан..на стройку его торговый центр пусть строит или новый СКК...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний