«Очень странным делам» добавили Фредди Крюгера

Актер Роберт Инглунд, игравший в культовом фильме «Кошмар на улице Вязов», присоединится к актерскому составу сериала «Очень странные дела» в его четвертом сезоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Кроме исполнителя роли Фредди Крюгера, в сериале ждут и других новичков — Тома Влашиху («Властелин колец») и Джейми Кэмпбелла Бауэра («Гарри Поттер»). Также к касту присоединится сербский актер Никола Дьюричко — он сыграет «непредсказуемого русского контрабандиста, который любит плохие шутки, наличные деньги и хрустящее арахисовое масло».

