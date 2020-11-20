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«Очень странным делам» добавили Фредди Крюгера

Актер Роберт Инглунд, игравший в культовом фильме «Кошмар на улице Вязов», присоединится к актерскому составу сериала «Очень странные дела» в его четвертом сезоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кроме исполнителя роли Фредди Крюгера, в сериале ждут и других новичков — Тома Влашиху («Властелин колец») и Джейми Кэмпбелла Бауэра («Гарри Поттер»). Также к касту присоединится сербский актер Никола Дьюричко — он сыграет «непредсказуемого русского контрабандиста, который любит плохие шутки, наличные деньги и хрустящее арахисовое масло».

Сам Инглунд будет играть персонажа по имени Виктор Крил — издание представляет его как «страшного человека, заключенного в психиатрическую лечебницу за ужасное убийство в 1950-х годах».

Дата премьеры еще не известна.

Американский научно-фантастический телесериал «Очень странные дела» выходит на стриминговом сервисе Netflix с 15 июля 2016 года. Действие разворачивается в 1980-х в вымышленном городе Хоукинс. Сериал получил 6 премий «Эмми» и 38 номинаций, а также много других наград.

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