Беглов заявил о достаточном количестве томографов в стационарах. Пару дней назад в комздраве говорили о нехватке амбулаторных

В Петербурге за время пандемии провели более 90 тысяч исследований на ковид при помощи компьютерной томографии в стационарах, и мощностей хватает. Об этом 20 ноября заявил губернатор города Александр Беглов.
«Пока аппаратов достаточно. Все пациенты, которым по медицинским показаниям требуется КТ, его получают. Но вопрос расширения в случае необходимости КТ-исследований прорабатывается», — приводит слова Беглова его пресс-служба.
В городских стационарах, которые принимали пациентов с коронавирусом, КТ провели 90 246 раз.
Однако ещё пару дней назад в комздраве говорили о дефиците мощностей в амбулаторных центрах КТ. За последние две недели нагрузка на них выросла вдвое, сообщила 18 ноября главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике комздрава Татьяна Трофимова.
По данным Смольного, на сегодняшний день в больницах города работает 28 компьютерных томографов, из них в перепрофилированных учреждениях — 17. Один КТ — в детской больнице № 5. Во временном госпитале в Ленэкспо томограф установлен в павильоне № 7. КТ-исследование на коронавирус с 1 мая проводят также в 9 амбулаторных центрах рентгеновской компьютерной томографии, в них обследовано 73 617 пациентов.