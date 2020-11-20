Беглов заявил о достаточном количестве томографов в стационарах. Пару дней назад в комздраве говорили о нехватке амбулаторных

В Петербурге за время пандемии провели более 90 тысяч исследований на ковид при помощи компьютерной томографии в стационарах, и мощностей хватает. Об этом 20 ноября заявил губернатор города Александр Беглов.

«Пока аппаратов достаточно. Все пациенты, которым по медицинским показаниям требуется КТ, его получают. Но вопрос расширения в случае необходимости КТ-исследований прорабатывается», — приводит слова Беглова его пресс-служба.

В городских стационарах, которые принимали пациентов с коронавирусом, КТ провели 90 246 раз.