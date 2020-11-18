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В комздраве объяснили очереди на КТ: нагрузка выросла вдвое, есть дефицит мощностей

За последние две недели нагрузка на амбулаторные центры компьютерной томографии в Петербуге выросла вдвое, заявила главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике комздрава Татьяна Трофимова на Петербургском международном форуме здоровья 18 ноября.

По её словам, компьютерная томография сегодня выполняется в восьми амбулаторных КТ-центрах и в 22 стационарах. Ежедневно в городе делают около 1,6 тысячи КТ-исследований, 50% из них — в стационарах. Дефицит мощностей — 30 исследований ежедневно.

По словам начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Ларисы Соловьевой, часть центров КТ работают с невысокой нагрузкой, поэтому в ближайшее время потоки пациентов в них будут перераспределены.

Как писала «Фонтанка», попасть на компьютерную томографию в разгар пандемии в Петербурге — нетривиальная задача. Как и где это сделать бесплатно и за деньги — читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Очередь на КР, как и любая другая очередь, должна быть признана массовым несанкционированным мероприятием. Требование регистрации этого мероприятия в органах власти решит проблему.
Милая +
опечатка: "на КТ"
Милая +
Решить проблему очередей а КТ могла бы организация многосменной работы оборудования.
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