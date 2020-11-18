В комздраве объяснили очереди на КТ: нагрузка выросла вдвое, есть дефицит мощностей

За последние две недели нагрузка на амбулаторные центры компьютерной томографии в Петербуге выросла вдвое, заявила главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике комздрава Татьяна Трофимова на Петербургском международном форуме здоровья 18 ноября.
По её словам, компьютерная томография сегодня выполняется в восьми амбулаторных КТ-центрах и в 22 стационарах. Ежедневно в городе делают около 1,6 тысячи КТ-исследований, 50% из них — в стационарах. Дефицит мощностей — 30 исследований ежедневно.
По словам начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Ларисы Соловьевой, часть центров КТ работают с невысокой нагрузкой, поэтому в ближайшее время потоки пациентов в них будут перераспределены.
Как писала «Фонтанка», попасть на компьютерную томографию в разгар пандемии в Петербурге — нетривиальная задача. Как и где это сделать бесплатно и за деньги — читайте в нашем материале.