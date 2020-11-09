«КТ — это не карусель в Луна-парке»: как в разгар пандемии попасть на компьютерную томографию в Петербурге

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

По ОМС и направлению надо еще убедить доктора и подождать в очереди. За деньги и без назначения врача желающих тоже хватает, потому что зачастую именно высокий процент поражения легких на КТ, вкупе с положительным тестом на коронавирус, становятся определяющим фактором для госпитализации в больницу, рассказывают читатели «Фонтанки». Врачи и чиновники, напротив, просят не заниматься самодеятельностью.

Кому нужно делать КТ?

Задуматься о КТ стоит, если температура тела выше 38 градусов, наблюдается одышка, частота дыхания выше 22 вдохов в минуту, а сатурация, то есть насыщение крови кислородом, ниже 95%, рассказал пульмонолог ГКБ № 40 в Коммунарке Олег Абакумов.



Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин дополнил, что КТ показана также для пациентов, у которых есть серьезные факторы риска, такие как тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность и выраженный избыток веса.

Когда не стоит торопиться на КТ?

Если у человека температура ниже 38 градусов, но есть кашель, слабость, боли в горле, то КТ не нужно.

«Даже если положительны пять мазков подряд. Результат мазков не является критерием к прохождению КТ, а 5–10% поражения — на тактику лечения вообще не влияют, — пишет Абакумов. — Одну мою знакомую несколько месяцев беспокоил сухой кашель. Боясь пропустить ковид-пневмонию, она делала КТ каждые 2 недели. Как же она удивилась, узнав, что КТ — это не карусель в Луна-парке! Да и облучение по дозе значительно превосходит рентгеновское... а кашель, в её случае, не имел никакого отношения к COVID». Когда в больницу должны забрать и без КТ?

Частота дыхания больше 30 вдохов в минуту, сатурация ниже 93%, давление 90/60, уровень сознания снижен, в грудной клетке боли, а одышка есть даже в спокойном состоянии. Эти симптомы говорят, что срочно нужно звонить в скорую. «Тут и без КТ всё понятно. Только отчаянный доктор не госпитализирует в стационар», — резюмировал Абакумов.



Стоит ли делать КТ раньше теста на коронавирус?

КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что, если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией, отмечает профессор Тюрин.

И наоборот — если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, особенно минимальные, это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, также растет.

Наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

«Люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», — резюмировал Игорь Тюрин.



Где сделать КТ по полису ОМС бесплатно?

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, при любых симптомах ОРВИ сейчас нужно вызывать на дом участкового врача. КТ рекомендуется делать на 6–14-й дни от начала заболевания по назначению врача. После получения направления добираться на него разрешается как на скорой, так и на личном транспорте с соблюдением мер безопасности.

В Петербурге развернута сеть центров рентгеновской компьютерной томографии, большинство из которых принадлежат частным медицинским организациям:

ЛДЦ МИБС (6-я Советская, д. 24–26/19–21), ООО «Центр точной диагностики» (Сестрорецк, ул. Пограничников, д. 4,), «НМЦ-Томография» (на базе Госпиталя ветеранов войн, ул. Народная, д. 21, корп. 2), Центр РКТ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106» (ул. Рихарда Зорге, д. 13), Центр РКТ ООО ЛДЦ МИБС (ул. Есенина, д. 2, корп. 3), Центр РКТ СПб ГБУЗ «Городская больница святого праведного Иоанна Кронштадтского» (Кронштадт, ул. Газовый Завод, д. 3), «Ай-Клиник Петергоф» на базе СПб ГБУЗ «Николаевская больница» (Константиновская ул., д. 5), «Ай-Клиник Петергоф» на базе СПб ГБУЗ «Покровская больница» (Большой пр. В.О., д. 85К), ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Пискаревский пр., д. 47).



По направлению врача-терапевта КТ в них делают за счет средств ОМС.

Где сделать КТ платно?

Картографические сервисы на запрос «КТ легких в Петербурге» находят десяток адресов по всему городу. За деньги КТ в некоторых клиниках делают в круглосуточном режиме. Причем ночью дешевле.

Самое бюджетное предложение «Фонтанке» удалось найти в клинике Baltmed в Озерках — 4000 рублей за ночное КТ. В ICLINIC на Тимуровской для ночных пациентов цена 4100 рублей, днём уже 5100. В медико-диагностическом центре «Магнит» у Технологического института КТ грудной клетки в дневное время стоит 5200 рублей, с 21 часа дешевеет до 4500, а с полуночи до шести утра — до четырех тысяч. В «СМ-Клинике» у станции метро «Дунайская» и на проспекте Просвещения с 22:00 до 8:00 за КТ просят 4760 рублей. Днём — 5950.

Самое дорогое предложение нашлось в сети клиник ЦМРТ. Там КТ-обследование проводят в центре на улице Рентгена и в своем особом графике: только по воскресеньям с 16:30 до 23:00 — за 6600, и за 5000 — в ночь со среды на четверг. В стоимость входят обследование, описание врача рентгенолога, запись на диск и пленку. Причем записаться к ним по состоянию на 6 ноября можно было лишь на 15-е. В других местах свободные окна находили оперативнее. При посещениях и обследованиях везде попросят перчатки, маску и паспорт.



Как и где быстрее и дешевле сдать тест на коронавирус в Петербурге — читайте в другом материале «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»

