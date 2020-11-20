«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой 3 млн евро в год

Нападающий китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк все ближе к возвращению в Санкт-Петербург. Как сообщает A Bola в пятницу, 20 ноября, «Зенит» сделал выгодное предложение 34-летнему футболисту



Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» заканчивается в конце 2020 года. Сине-бело-голубые после этого предложили ему вернуться, а также контракт на 3 млн евро в год.

Переговоры с Халком ведет другой его бывший клуб — «Порту», однако португальцы готовы платить бразильскому форварду лишь 1,5 млн евро.

Ранее Халк говорил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».