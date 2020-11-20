«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой 3 млн евро в год

Нападающий китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк все ближе к возвращению в Санкт-Петербург. Как сообщает A Bola в пятницу, 20 ноября, «Зенит» сделал выгодное предложение 34-летнему футболисту
Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» заканчивается в конце 2020 года. Сине-бело-голубые после этого предложили ему вернуться, а также контракт на 3 млн евро в год.
Переговоры с Халком ведет другой его бывший клуб — «Порту», однако португальцы готовы платить бразильскому форварду лишь 1,5 млн евро.
Ранее Халк говорил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».
Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.
За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он сыграл за петербургский клуб 97 матчей, в которых забил 56 голов.