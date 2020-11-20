FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой 3 млн евро в год

Нападающий китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк все ближе к возвращению в Санкт-Петербург. Как сообщает A Bola в пятницу, 20 ноября, «Зенит» сделал выгодное предложение 34-летнему футболисту

Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» заканчивается в конце 2020 года. Сине-бело-голубые после этого предложили ему вернуться, а также контракт на 3 млн евро в год.

Переговоры с Халком ведет другой его бывший клуб — «Порту», однако португальцы готовы платить бразильскому форварду лишь 1,5 млн евро.

Ранее Халк говорил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».

Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.

За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он сыграл за петербургский клуб 97 матчей, в которых забил 56 голов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

тат2007amg
Купят Халка, нет - а газ для дорогих россиян всё равно подорожает..
MuCephei_88
Халк нынешний это как Аршавин в момент своего возвращения в Зенит - прикольно, но уже не то.
Результат он сейчас не сделает, смысла его возвращать ровно ноль.
Otkating
Договорняк дома и без него отлично Миллер гоняет. В Европе и с ним и без него одинакого зло надругаются. Разве, что комиссионные на покупке попилить. Интересно, а они с зарплаты откатывают?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний