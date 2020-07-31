Халк: Без проблем готов вернуться в «Зенит», это было бы интересно

Бразильский нападающий Халк назвал футбольный клуб «Зенит» в числе команд, куда он был бы готов перейти, и заявил о желании вернуться в команду. В интервью сайту «Все про спорт.ру» 32-летний форвард заявил, что не стал подписывать новый контракт с китайским клубом «Шанхай Шанган» и ждет новых предложений.

«Пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Могу ли я перейти в «Зенит»? Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу «кто предложит большую зарплату», — подчеркнул Халк.