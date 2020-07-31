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31.07.2020 15:16
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Халк: Без проблем готов вернуться в «Зенит», это было бы интересно

Бразильский нападающий Халк назвал футбольный клуб «Зенит» в числе команд, куда он был бы готов перейти, и заявил о желании вернуться в команду. В интервью сайту «Все про спорт.ру» 32-летний форвард заявил, что не стал подписывать новый контракт с китайским клубом «Шанхай Шанган» и ждет новых предложений.

«Пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Могу ли я перейти в «Зенит»? Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу «кто предложит большую зарплату», — подчеркнул Халк.

Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.

За «Зенит» Халк выступал с 2012-го по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он сыграл за петербургский клуб 97 матчей, в которых забил 56 голов.

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Комментарии (1)

ЦВБП
Газпром легко потянет 16,6 млн евро в год для Халка ... всего-то увеличить цену на газ для россиян
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