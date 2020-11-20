Предстоятель Сербской православной церкви Ириней скончался после заражения коронавирусом.
«Для меня было честью знать вас. Такие люди, как вы, никогда не уходят», — написал 20 ноября в своем Instagram сербский президент Александр Вучич и выложил фото с Иринеем.
Накануне состояние патриарха ухудшилось. В начале ноября священнослужителя госпитализировали с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде.
За состоянием понтифика следил постоянный совет врачей, возглавляемым доктором Иво Удовичем. Также о лечении Иринея «заботились врачи из Российской Федерации», как рассказал изданию Blic епископ Стефан Шарич.
Патриарх Сербский (Мирослав Гаврилович) родился в Сербии в 1930 году. В 1959 году он принял монашеский постриг. Предстателем Сербской церкви его выбрали в 2010-м. Сербская церковь при нем выступила против поддержки Константинополем церковного раскола на Украине.