FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Сербский патриарх в 90 лет умер от коронавируса. За его жизнь боролись и врачи из России

Предстоятель Сербской православной церкви Ириней скончался после заражения коронавирусом.

«Для меня было честью знать вас. Такие люди, как вы, никогда не уходят», — написал 20 ноября в своем Instagram сербский президент Александр Вучич и выложил фото с Иринеем.

Скриншот из www.instagram.com/buducnostsrbijeav
Скриншот из www.instagram.com/buducnostsrbijeav

Накануне состояние патриарха ухудшилось. В начале ноября священнослужителя госпитализировали с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде.

За состоянием понтифика следил постоянный совет врачей, возглавляемым доктором Иво Удовичем. Также о лечении Иринея «заботились врачи из Российской Федерации», как рассказал изданию Blic епископ Стефан Шарич.

Патриарх Сербский (Мирослав Гаврилович) родился в Сербии в 1930 году. В 1959 году он принял монашеский постриг. Предстателем Сербской церкви его выбрали в 2010-м. Сербская церковь при нем выступила против поддержки Константинополем церковного раскола на Украине.

Скриншот из www.instagram.com/buducnostsrbijeav
Скриншот из www.instagram.com/buducnostsrbijeav

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

264105991
Достойный был патриарх. Ездил на трамвае, жил просто. Такому можно верить, когда проповедует.
bombaleilo
Прохожий, бодрыми шагами
и я ходил здесь меж гробами,
читая надписи вокруг,
как ты мою теперь читаешь.
Намек ты этот понимаешь?
Прощай же! До свиданья, друг
Надпись на кладбище Александро-Невской лавры...
daisychain
Точно... если кто-то в 90 лет безвременно скончался - то определенно от ковида! Особенно если анализ на ковид положительный.
Хотя, с тем же успехом можно было найти у него насморк и сказать, что он умер от насморка. Или оттого, что сегодня пятница.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний