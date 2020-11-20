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Печать

Президент Путин упразднил Россвязь и Роспечать

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, сообщается на сайте Кремля 20 ноября.

Функции агентств передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Оно стало их правопреемником, в том числе, по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. В связи с этим правительство должно скорректировать штат министерства. В ведении министерства остаётся только одно ведомство — Роскомнадзор.

Указ принят «в целях совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих». Он вступает в силу со дня подписания.

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