Инспекторам ГИБДД обещают приборы, мгновенно выявляющие нетрезвых водителей

Госавтоинспекция планирует в ближайшем будущем снабдить своих сотрудников новыми приборами, которые позволяют быстро, за считанные секунды, определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты.

Как сообщает 20 ноября РИА Новости, по словам начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, есть разные типы приборов, одни выявляют запрещённые вещества в слюне, другие — в выдыхаемом воздухе. Один из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. «Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — объяснил Черникова.