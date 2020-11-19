Девять этажей и выше. Жилью для Верховного суда закладывают максимальную высоту

В документе (есть в распоряжении редакции) указано, что в июле 2020 года комиссия по внесению изменений в генплан (главный градостроительный документ, определяющий функциональное назначение территорий) одобрила проект одноименного документа. И в нем предлагается установить для территории под застройку «судебным» ЖК зону Ж4 — многоэтажной жилой застройки от 9 этажей и выше.

На территории на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская», где планируется построить жилой комплекс для Верховного суда, хотят дать «добро» на высотную застройку — 9 этажей и выше, установив соответствующую зону в генплане Петербурга. Это следует из письма за подписью вице-губернатора Николая Линченко в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова.

В настоящее время участок, который находится ближе к гостинице, расположен в функциональной зоне рекреации Р3 (объекты отдыха, спорта, досуга и развлечений), второй участок — в Д (деловая зона).

Муниципальное образование «Большая Охта» огласило 19 ноября итоги опроса жителей МО: 99,3% высказались против застройки территории. В муниципалитете готовят инструкцию для горожан, как подавать предложение против застройки территории и о желании видеть на этом месте парк на публичных слушаниях по правилам землепользования и застройки, которые на днях стартовали в Петербурге. Самостоятельно МО принять участие в слушаниях не может.

Кроме того, депутаты приняли две инициативы, которые будут направлены на рассмотрение в Заксобрание города: об установлении на «судебном» участке рекреационной зоны зеленых насаждений Р2 в рамках генплана и включении территории в состав зеленых насаждений общего пользования, что исключило бы возможность застройки.