В Петербурге фехтовальщика Жерома отправили под домашний арест. Он прихватил пару чужих мобильников по пьяной рассеянности

Фехтовальщика Дмитрия Круглова арестовали за вооруженное нападение на граждан Азербайджана. В основе уголовного дела — пьяная рассеянность.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 19 ноября, Круглова отправили под домашний арест на два месяц.
«Красногвардейский суд отказал следствию, просившему заключить обвиняемого под стражу. Вину Круглов признал частично», — уточнили в пресс-службе.
По утверждению друзей фехтовальщика, он стал жертвой карманных воров, полезших обниматься на ночном перекрестке и якобы вытащивших у него мобильный телефон.
Потерпевший Элхан выдал следствию слегка переиначенный сценарий вооруженной стычки. Вдвоем с другом он отдыхал в кафе на проспекте Ударников вечером 14 ноября. В полночь пара вышла на улицу, звать такси.
Мимо проходил Дмитрий Круглов. Он попросил зажигалку прикурить трубку и через несколько минут общения принялся рыскать по своим карманам с криком: «А где мой телефон? Ну-ка позвоните мне кто-нибудь».
У одного потерпевшего телефон оказался разряжен, а Элхан прослушивал голосовое сообщение от диспетчера такси о номере и марке автомобиля. Пауза взвинтила Круглова, он достал нож и потребовал свой телефон.
Друг Элхана кинул в Круглова своей разряженной трубкой, чем отвлек внимание и повалил фехтовальщика на землю. Элхан безуспешно пытался разжать пальцы и отобрать нож. Троица вскочила на ноги, Круглов выбрасывал вооруженную руку куда попало, но попадал в потерпевших. Элхан отдал фехтовальщику и свой телефон тоже.
Остановили драку молодой человек с девушкой. Круглов побежал во дворы, а южан госпитализировали.
О неспособности фехтовальщика совершить классический разбой говорили его знакомые, с которыми пообщалась «Фонтанка». Его характеризуют положительно. Круглов увлекается изготовлением клинков и исторической реконструкцией. В узких кругах он известен как Жером или Дункан мак-Мастер. А свой телефон, который он тщетно пытался найти у южан, Дмитрий оставил на работе, откуда и возвращался домой по Ударников.