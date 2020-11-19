В Петербурге фехтовальщика Жерома отправили под домашний арест. Он прихватил пару чужих мобильников по пьяной рассеянности

По утверждению друзей фехтовальщика, он стал жертвой карманных воров , полезших обниматься на ночном перекрестке и якобы вытащивших у него мобильный телефон.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 19 ноября, Круглова отправили под домашний арест на два месяц.

Фехтовальщика Дмитрия Круглова арестовали за вооруженное нападение на граждан Азербайджана. В основе уголовного дела — пьяная рассеянность.

Потерпевший Элхан выдал следствию слегка переиначенный сценарий вооруженной стычки. Вдвоем с другом он отдыхал в кафе на проспекте Ударников вечером 14 ноября. В полночь пара вышла на улицу, звать такси.

Мимо проходил Дмитрий Круглов. Он попросил зажигалку прикурить трубку и через несколько минут общения принялся рыскать по своим карманам с криком: «А где мой телефон? Ну-ка позвоните мне кто-нибудь».

У одного потерпевшего телефон оказался разряжен, а Элхан прослушивал голосовое сообщение от диспетчера такси о номере и марке автомобиля. Пауза взвинтила Круглова, он достал нож и потребовал свой телефон.

Друг Элхана кинул в Круглова своей разряженной трубкой, чем отвлек внимание и повалил фехтовальщика на землю. Элхан безуспешно пытался разжать пальцы и отобрать нож. Троица вскочила на ноги, Круглов выбрасывал вооруженную руку куда попало, но попадал в потерпевших. Элхан отдал фехтовальщику и свой телефон тоже.

Остановили драку молодой человек с девушкой. Круглов побежал во дворы, а южан госпитализировали.