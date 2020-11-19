«Отбивался как мог». Друг фехтовальщика, подозреваемого в нападении на южан, рассказал альтернативную версию событий

Ночью 19 ноября близкий друг задержанного по подозрению в разбое Дмитрия Круглова опубликовал петицию на сайте Change.org, в которой рассказал альтернативную версию событий.



Той ночью, по словам автора петиции Вадима Петрова, Дмитрий позвонил ему и рассказал, что на него напали, но он отбился. 15 ноября друзья встретились, у последнего был подбит глаз, на голове была гематома. Далее Петров цитирует рассказ товарища.



«Возвращаюсь домой, в районе перекрестка проспекта Ударников и проспекта Наставников подошли двое с вопросом "Закурить не найдется?" (Дима не курит). Они начали навязываться с типа дружескими объятиями, эй, братан, все дела, хотел уже уйти на этой спокойной ноте, но обнаружил, что в кармане нет моего телефона. Я понял, что полезли обниматься не просто так, потребовал вернуть телефон. Они пошли в отказ, что ничего не брали, и завязалась потасовка. И тут в ход пошли штафетина (Вероятно, автор имеет в виду штакетину. прим. ред.) и нож. Отбивался, как мог. Не зная, какой мой, впопыхах забрал два телефона и побежал домой. После этого и набрал тебя», — рассказал Круглов другу.

