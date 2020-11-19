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«Отбивался как мог». Друг фехтовальщика, подозреваемого в нападении на южан, рассказал альтернативную версию событий

Ночью 19 ноября близкий друг задержанного по подозрению в разбое Дмитрия Круглова опубликовал петицию на сайте Change.org, в которой рассказал альтернативную версию событий.

Той ночью, по словам автора петиции Вадима Петрова, Дмитрий позвонил ему и рассказал, что на него напали, но он отбился. 15 ноября друзья встретились, у последнего был подбит глаз, на голове была гематома. Далее Петров цитирует рассказ товарища.

«Возвращаюсь домой, в районе перекрестка проспекта Ударников и проспекта Наставников подошли двое с вопросом "Закурить не найдется?" (Дима не курит). Они начали навязываться с типа дружескими объятиями, эй, братан, все дела, хотел уже уйти на этой спокойной ноте, но обнаружил, что в кармане нет моего телефона. Я понял, что полезли обниматься не просто так, потребовал вернуть телефон. Они пошли в отказ, что ничего не брали, и завязалась потасовка. И тут в ход пошли штафетина (Вероятно, автор имеет в виду штакетину. прим. ред.) и нож. Отбивался, как мог. Не зная, какой мой, впопыхах забрал два телефона и побежал домой. После этого и набрал тебя», — рассказал Круглов другу.

Утром 15 ноября он якобы пошёл в универсам, чтобы узнать про записи с камер наблюдения.

«Но, к сожалению, выяснилось, что камеры смотрят только на сам магазин, место вчерашних действий в их поле видимости не попало. Я рассудил, что раз записей нет, то и писать заявление не на кого, и оставил все как есть», — пояснил Петрову товарищ.

Дальнейшие события читатели «Фонтанки» уже знают. 17 ноября за Дмитрием Кругловым пришли оперативники, а после провели дома обыск, забрали спортинвентарь (шпаги), бутафорские макеты, телефон Samsung.

Накануне мы подробно писали о Дмитрие Круглове. Его знакомые дали подозреваемому подробную характеристику, отзывались положительно. Никто не верит в том, что он напал первым.

Сегодня Красногвардейский суд изберёт меру пресечения. Следствие будет настаивать на СИЗО, защита — на домашнем аресте.

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Комментарии (37)

smmichael
Подписывайте петицию "Свободу Дмитрию Круглову" на change org
LAG
А теперь нужно провести обыски у азеров, выяснить кем работают, чем они занимаются и почему к людям ночью пристают на улицах.
DallacS
Долго он со своим другом версию придумывали?
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