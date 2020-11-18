Дмитрий Круглов (справа) на фестивале реконструкции Фото: : из личного архива Михаила

В ночь на 18 ноября в Петербурге задержали фехтовальщика, реконструктора и мастера ковки Дмитрия Круглова. В узких кругах он известен как Жером или Дункан мак-Мастер. 42-летнего мужчину подозревают в разбое на проспекте Ударников. Полиция полагает, что именно он тремя сутками ранее в ночи напал на гостей из Азербайджана, порезал их ножом, после чего отобрал телефоны.

В ту ночь полиция приехала по звонку жителя дома 33, который сообщил о драке под окнами. Прибывший наряд застал истекающих кровью мужчин 44 и 52 лет, которых на тот момент уже отправляли на скорой в больницу с ножевыми ранениями. Они описали нападавшего как длинноволосого блондина в пуховике. Круглов под описание подошёл, а при обыске в квартире у него помимо старинных мушкетов изъяли 192 единицы клинкового холодного оружия, которое будут изучать эксперты с целью выяснить, какое из них было использовано в преступлении. Также полиция изъяла у Дмитрия телефон «Самсунг», который, возможно, принадлежал кому-то из раненых.

«Фонтанка» заинтересовалась личностью подозреваемого. Мы поговорили с его знакомыми, — они говорят, что с трудом могут представить, что реконструктор ни с того ни с сего пошёл с ножом на двух взрослых мужчин, да ещё и ради телефонов: на маргинала он, мягко говоря, не похож. В соцсетях, обсуждая произошедшее, уже окрестили Круглова Робин Гудом и Д’Артаньяном. (К слову, роли вышеперечисленных персонажей петербуржцу подходят. Он активно участвовал в военно-исторических фестивалях и даже, как бы это иронично ни звучало, исполнял роль офицера армии Наполеона на одном из них.) Близкие знакомые Круглова не допускают того, что он первым мог напасть. В своей тусовке он пользовался уважением и слыл мирным парнем, круг друзей у него очень большой.



Фото: читатель «Фонтанки» Михаил Фото: читатель «Фонтанки» Михаил Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

Генеральный директор Международной академии фехтовальных искусств Сергей Мишенёв дал подробную характеристику своему близкому знакомому.

«Дима начал заниматься у меня, когда ему было 19 лет. С самого начала он очень серьезно относился к тренировкам, одновременно интересуясь историей и философией фехтования. В боях всегда проявлял уважение к сопернику, корректность, выдержку, настойчивость и другие морально волевые качества, присущие настоящему бойцу. Ни на уроках, в товарищеских боях, ни на соревнованиях он не проявлял грубости и не выказывал злости или раздражения», — вспоминает руководитель академии.

После нескольких лет обучения Круглов с увлечением погрузился в мир исторической реконструкции.

«С тех пор я виделся с ним не слишком часто. Однако мы продолжали поддерживать хорошие отношения, и он не раз помогал нам. Например, в сериале «Мушкетеры Екатерины» все используемое бутафорское холодное оружие изготовлено Димой. Его изделия используются и в других кино- и театральных проектах, а также на спортивной сцене артистического фехтования», — рассказал Мишенёв.

Дмитрий Круглов также снимался в картине «Трудно быть Богом» Алексея Германа — в массовке.

«Я совершенно уверен, что история про «нападение» Дмитрия на двух гостей города — откровенный вымысел. Агрессивное поведение Диме совершенно не свойственно. А вот в том, что он всегда готов защищать собственное достоинство, я не сомневаюсь. Я готов всеми силами содействовать объективному расследованию случившегося», — подытожил Сергей Мишенёв. Один из собеседников «Фонтанки», пожелавший сохранить анонимность, заверил: характером Круглов неконфликтный, а случившееся на Ударников может быть лишь необходимой обороной. Якобы тот квартал на Ударников/Наставников нельзя назвать благополучным, и ограбления в темное время суток там не редкость. Кроме того, по его мнению, характер травм у госпитализированных (ноги и бедро) говорит о том, что Круглов мог отбиваться.



Ещё один его знакомый по реконструкции — Михаил — отметил, что хоть и не знал Дмитрия близко, но впечатление тот производил адекватное. «Ну, и полагаю, что всё оружие у реконструкторов, как правило, либо муляжи, либо зарегистрировано так или иначе», — добавил он. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в среду Красногвардейский суд Петербурга изберёт меру пресечения. В объединённой пресс-службе судов рассказали, что следствие пока не ходатайствовало об аресте.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

