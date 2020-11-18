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Тысяча чертей и 192 шпаги. Кто такой Дункан мак-Мастер и почему знакомые не верят, что фехтовальщик первым обидел южан

Полиция считает, что Дмитрий Круглов — злой разбойник. Его знакомые — что Робин Гуд.

Дмитрий Круглов (справа) на фестивале реконструкции
Дмитрий Круглов (справа) на фестивале реконструкцииФото: : из личного архива Михаила 

В ночь на 18 ноября в Петербурге задержали фехтовальщика, реконструктора и мастера ковки Дмитрия Круглова. В узких кругах он известен как Жером или Дункан мак-Мастер. 42-летнего мужчину подозревают в разбое на проспекте Ударников. Полиция полагает, что именно он тремя сутками ранее в ночи напал на гостей из Азербайджана, порезал их ножом, после чего отобрал телефоны.

В ту ночь полиция приехала по звонку жителя дома 33, который сообщил о драке под окнами. Прибывший наряд застал истекающих кровью мужчин 44 и 52 лет, которых на тот момент уже отправляли на скорой в больницу с ножевыми ранениями. Они описали нападавшего как длинноволосого блондина в пуховике. Круглов под описание подошёл, а при обыске в квартире у него помимо старинных мушкетов изъяли 192 единицы клинкового холодного оружия, которое будут изучать эксперты с целью выяснить, какое из них было использовано в преступлении. Также полиция изъяла у Дмитрия телефон «Самсунг», который, возможно, принадлежал кому-то из раненых.

«Фонтанка» заинтересовалась личностью подозреваемого. Мы поговорили с его знакомыми, — они говорят, что с трудом могут представить, что реконструктор ни с того ни с сего пошёл с ножом на двух взрослых мужчин, да ещё и ради телефонов: на маргинала он, мягко говоря, не похож. В соцсетях, обсуждая произошедшее, уже окрестили Круглова Робин Гудом и Д’Артаньяном. (К слову, роли вышеперечисленных персонажей петербуржцу подходят. Он активно участвовал в военно-исторических фестивалях и даже, как бы это иронично ни звучало, исполнял роль офицера армии Наполеона на одном из них.)

Близкие знакомые Круглова не допускают того, что он первым мог напасть. В своей тусовке он пользовался уважением и слыл мирным парнем, круг друзей у него очень большой.

Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

Генеральный директор Международной академии фехтовальных искусств Сергей Мишенёв дал подробную характеристику своему близкому знакомому.

«Дима начал заниматься у меня, когда ему было 19 лет. С самого начала он очень серьезно относился к тренировкам, одновременно интересуясь историей и философией фехтования. В боях всегда проявлял уважение к сопернику, корректность, выдержку, настойчивость и другие морально волевые качества, присущие настоящему бойцу. Ни на уроках, в товарищеских боях, ни на соревнованиях он не проявлял грубости и не выказывал злости или раздражения», — вспоминает руководитель академии.

После нескольких лет обучения Круглов с увлечением погрузился в мир исторической реконструкции.

«С тех пор я виделся с ним не слишком часто. Однако мы продолжали поддерживать хорошие отношения, и он не раз помогал нам. Например, в сериале «Мушкетеры Екатерины» все используемое бутафорское холодное оружие изготовлено Димой. Его изделия используются и в других кино- и театральных проектах, а также на спортивной сцене артистического фехтования», — рассказал Мишенёв.

Дмитрий Круглов также снимался в картине «Трудно быть Богом» Алексея Германа — в массовке.

«Я совершенно уверен, что история про «нападение» Дмитрия на двух гостей города — откровенный вымысел. Агрессивное поведение Диме совершенно не свойственно. А вот в том, что он всегда готов защищать собственное достоинство, я не сомневаюсь. Я готов всеми силами содействовать объективному расследованию случившегося», — подытожил Сергей Мишенёв.

Один из собеседников «Фонтанки», пожелавший сохранить анонимность, заверил: характером Круглов неконфликтный, а случившееся на Ударников может быть лишь необходимой обороной. Якобы тот квартал на Ударников/Наставников нельзя назвать благополучным, и ограбления в темное время суток там не редкость. Кроме того, по его мнению, характер травм у госпитализированных (ноги и бедро) говорит о том, что Круглов мог отбиваться.

Ещё один его знакомый по реконструкции — Михаил — отметил, что хоть и не знал Дмитрия близко, но впечатление тот производил адекватное. «Ну, и полагаю, что всё оружие у реконструкторов, как правило, либо муляжи, либо зарегистрировано так или иначе», — добавил он.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в среду Красногвардейский суд Петербурга изберёт меру пресечения. В объединённой пресс-службе судов рассказали, что следствие пока не ходатайствовало об аресте.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

Дмитрий Круглов (справа) на фестивале реконструкции
Дмитрий Круглов (справа) на фестивале реконструкцииФото: : из личного архива Михаила 
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

8967
«Мы за бедных, мы за русских!»(с)
264095201
Давно был знаком с Дмитрием, общительный, светлый, веселый парень. Немного на своей волне, но очень по доброму. Как прочитал утром о задержании, обзвонил общих знакомых. Никто не верит, что Дима мог напасть первым, да еще ради грабежа. Но мог не побоятся выйти против двоих, чтобы защитить себя или слабого. Хотел бы убить южан, то уж точно бы до скорой не дожили, а так явно только обезвредил. Телефон запросто могли и подложить при обыске, а на самом деле никто ничего ни у кого не брал.
Vasya11
"характер травм у госпитализированных (ноги и бедро) говорит о том, что Круглов мог отбиваться".

Совершенно верно!
Если (б) был умысел лишения жизни с сокрытием преступления "грабежа", то наверняка (бы) бил бы в жизненно-важные органы по туловищу.
Думаю практика на тренировках по истории его к этим ударам научила профессионально.

По поводу телефонов ещё нужно навести справки, кому ранне до "гостей с юга", они принадлежали.
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