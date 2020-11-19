Минтранс, ГТЛК и «Аэрофлот» обменялись руководством. Теперь должность получил Евгений Дитрих

Бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих возглавит Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 19 ноября на портале раскрытия информации.
«Прекратить полномочия генерального директора ПАО «ГТЛК» Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 г., — говорится в сообщении. — Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет».
Ранее кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК рекомендовало правительство. 9 ноября президент России Владимир Путин отправил чиновника в отставку. 10 ноября стало известно, что на пост министра транспорта назначен бывший руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев. Гендиректором компании-перевозчика правительство предложило назначить Михаила Полубояринова — теперь уже экс-директора ГТЛК.