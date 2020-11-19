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Минтранс, ГТЛК и «Аэрофлот» обменялись руководством. Теперь должность получил Евгений Дитрих

Бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих возглавит Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 19 ноября на портале раскрытия информации.

«Прекратить полномочия генерального директора ПАО «ГТЛК» Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 г., — говорится в сообщении. — Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет».

Ранее кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК рекомендовало правительство. 9 ноября президент России Владимир Путин отправил чиновника в отставку. 10 ноября стало известно, что на пост министра транспорта назначен бывший руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев. Гендиректором компании-перевозчика правительство предложило назначить Михаила Полубояринова — теперь уже экс-директора ГТЛК.

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России. Образована в 2001 году, принадлежит Минтрансу. Специализируется на лизинге воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта. Выручка за 2019 год составила 162,6 млрд рублей, чистая прибыль – 2,8 млрд рублей. В 2020 году компания заключила 6 госконтрактов на 13,2 млрд рублей. В мае разместила пятый выпуск еврооблигаций на 600 млн долларов – рекордный в истории ГТЛК. По состоянию на июль 2019 года, лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей.

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Комментарии (2)

efela
Снова кровати двигают, вместо того, чтобы "девочек" поменять?
Dimitry Antonov
"Уволить обоих к свиньям!
Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — Плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь." М.А. Булгаков, "Похождения Чичикова"
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