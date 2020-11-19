Руководитель клуба настольного тенниса попал в реанимацию с давлением после того, как сбил пенсионерку в Кронштадте. Женщина умерла

Смертью пенсионерки обернулось ДТП в Кронштадте. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 19 ноября 76-летняя женщина скончалась в горбольнице Сестрорецка после того, как накануне попала под колёса «Приоры». Здоровье водителя пошатнулось.
По данным «Фонтанки», пенсионерку сбили в среду около пяти вечера на Кронштадтском шоссе у дома
Владелец «Приоры», как стало известно изданию, руководит клубом настольного тенниса в местном оздоровительно-спортивном центре. Его случившееся повергло в шок. 70-летний мужчина настолько сильно нервничал, что в полдевятого вечера его госпитализировали в горбольницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, где с гипотоническим кризом поместили в реанимацию, добавили в ГУ МВД.