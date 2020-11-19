Руководитель клуба настольного тенниса попал в реанимацию с давлением после того, как сбил пенсионерку в Кронштадте. Женщина умерла

Смертью пенсионерки обернулось ДТП в Кронштадте. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 19 ноября 76-летняя женщина скончалась в горбольнице Сестрорецка после того, как накануне попала под колёса «Приоры». Здоровье водителя пошатнулось.



По данным «Фонтанки», пенсионерку сбили в среду около пяти вечера на Кронштадтском шоссе у дома № 16. Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Погода была плохой, водитель «Лады» человека не увидел, не успел среагировать. В итоге женщина в крайне тяжёлом состоянии была увезена медиками, но врачи оказались бессильны.

