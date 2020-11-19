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Руководитель клуба настольного тенниса попал в реанимацию с давлением после того, как сбил пенсионерку в Кронштадте. Женщина умерла

Смертью пенсионерки обернулось ДТП в Кронштадте. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 19 ноября 76-летняя женщина скончалась в горбольнице Сестрорецка после того, как накануне попала под колёса «Приоры». Здоровье водителя пошатнулось.

По данным «Фонтанки», пенсионерку сбили в среду около пяти вечера на Кронштадтском шоссе у дома № 16. Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Погода была плохой, водитель «Лады» человека не увидел, не успел среагировать. В итоге женщина в крайне тяжёлом состоянии была увезена медиками, но врачи оказались бессильны.

Владелец «Приоры», как стало известно изданию, руководит клубом настольного тенниса в местном оздоровительно-спортивном центре. Его случившееся повергло в шок. 70-летний мужчина настолько сильно нервничал, что в полдевятого вечера его госпитализировали в горбольницу Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, где с гипотоническим кризом поместили в реанимацию, добавили в ГУ МВД.

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Комментарии (6)

_Igor_
Попал мужик на ровном месте. Угадайте кто будет крайним в ситуации.
Маргaрита
Да, старушки часто перед машиной бегают, наверно деменция все инстинкты самосохранения отключает. Печально...
ZapadЭnka
точно "с гипотоническим кризом"? Не с гипертоническим?
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