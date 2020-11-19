Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября в Петербурге был побит в 3 часа ночи, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
Ночью температура достигла отметки плюс 10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года.
Аномальную погоду (10–12 градусов в городе и 7–12 в области) региону обеспечивает тёплый сектор циклонического вихря. Он же принёс облака, небольшие дожди и ветер с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
По данным «Яндекса» на 10:11, в Санкт-Петербурге плюс 10 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы.